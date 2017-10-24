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Министр внутренних дел встретился с председателем крупнейшего японского фонда «Ниппон»


24.10.2017   11:24
Министр внутренних дел Георгий Мгебришвили встретился с председателем японского фонда «Ниппон», Йохей Сасакава, и поблагодарил его за приглашение представителей береговой охраны Грузии на глобальный саммит береговой охраны.

Одним из основных направлений фонда является содействие развитию морского сектора.

"Это была уникальная возможность встретиться с представителями ведомств более чем 30 стран, ответственных за морскую безопасность, и обсудить вызовы, существующие перед современным миром. Как известно, пограничная полиция является одной из ведомств, ответственных за морскую безопасность страны. Соответственно, мы придаем особое значение развитию средств береговой охраны Грузии. С данной целью мы активно сотрудничаем с европейскими и американскими партнерами, чтобы привлечь дополнительные ресурсы"- отметил министр внутренних дел.

На встрече Георгий Мгебришвили ознакомил Йохей Сасакаву с реформами, осуществленными в пограничной полиции МВД, и запланированными проектами. Министр внутренних дел детально проинформировал гостя о Центре управления совместных морских операций Грузии, являющегося одним из уникальных центров в мире. Этот центр объединяет 11 разных государственных ведомств, включенных в компонент береговой охраны, обороны, и безопасности.

"Наша цель, чтобы Центр совместного управления морских операций являлся не только национальным хабом аккумуляции, анализа, и обмена информацией, но и международным хабом. Мы глубоко убеждены, что с общими вызовами следует бороться общими усилиями. Соответственно, мы готовы разделить партнерам информацию о морской безопасности"- заявил Георгий Мгебришвили.

На встрече стороны говорили о будущем сотрудничестве. Министр внутренних дел Грузии выразил готовность к сотрудничеству с фондом "Ниппон" с точки зрения институционального развития береговой охраны.







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