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Спикер парламента Молдовы будет исполнять обязанности президента


24.10.2017   12:07
Спикер парламента Молдавии Андриан Канду станет исполнять обязанности главы государства вместо президента республики Игоря Додона и подпишет указ о назначении министра обороны. Об этом сообщает пресс-служба главы молдавского парламента, передает NM.

Канду намерен подписать указ о назначении Еуджена Стурзы на пост главы оборонного ведомства 24 октября, если из администрации президента в парламент поступят все необходимые документы. 20 октября Конституционный суд республики рассмотрел запрос Кабинета министров о том, оправдано ли временное замещение главы государства другим должностным лицом в случае отказа президента исполнять свои обязанности.

Суд заявил, что Додон «находится в состоянии временной неспособности исполнять свои обязанности» и разрешил делегировать его полномочия председателю парламента или премьер-министру.

Конституционные судьи вынесли постановление о том, что Додон был обязан подписать указ о назначении Стурзы на должность, однако не указал, кто из высших лиц государства — спикер парламента или премьер-министр — может исполнить эту обязанность.

Двумя днями ранее Додон призвал к роспуску парламента, проведению досрочных выборов и массовым акциям в поддержку своей политики. «Для Молдовы не существует иного решения, кроме досрочных парламентских выборов и скорейшего перехода к президентской форме правления. Заявляем о начале действий на уровне всего государства с целью поддержки президентской формы правления», — сказал в своем заявлении президент страны.






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