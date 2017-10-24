Спикер парламента Молдовы будет исполнять обязанности президента

24.10.2017 12:07 Спикер парламента Молдавии Андриан Канду станет исполнять обязанности главы государства вместо президента республики Игоря Додона и подпишет указ о назначении министра обороны. Об этом сообщает пресс-служба главы молдавского парламента, передает NM.



Канду намерен подписать указ о назначении Еуджена Стурзы на пост главы оборонного ведомства 24 октября, если из администрации президента в парламент поступят все необходимые документы. 20 октября Конституционный суд республики рассмотрел запрос Кабинета министров о том, оправдано ли временное замещение главы государства другим должностным лицом в случае отказа президента исполнять свои обязанности.



Суд заявил, что Додон «находится в состоянии временной неспособности исполнять свои обязанности» и разрешил делегировать его полномочия председателю парламента или премьер-министру.



Конституционные судьи вынесли постановление о том, что Додон был обязан подписать указ о назначении Стурзы на должность, однако не указал, кто из высших лиц государства — спикер парламента или премьер-министр — может исполнить эту обязанность.



Двумя днями ранее Додон призвал к роспуску парламента, проведению досрочных выборов и массовым акциям в поддержку своей политики. «Для Молдовы не существует иного решения, кроме досрочных парламентских выборов и скорейшего перехода к президентской форме правления. Заявляем о начале действий на уровне всего государства с целью поддержки президентской формы правления», — сказал в своем заявлении президент страны.















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