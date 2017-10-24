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Мечиаури: На членов НПО, выехавших из нашего штаба, напали, и сожгли их машину


24.10.2017   12:18
По сообщению кандидата в мэры Тианети Тамаза Мечиаури, представителям "Бывших политзаключенных за права человека" сожгли машину по дороге Жинвали. Мечиаури пишет на странице facebook, что пострадавшие присутствовали на избирательных процессах. По его же словам, о происшедшем уже сообщили полиции.

"Представители неправительственной организации "Бывшие политзаключенные за права человека" Махаре Сисаури и Рамаз Гваладзе, которые присутствовали на избирательных процессах, и выехали из нашего штаба, сообщили нам, что по дороге Жинвали на них напали, и сожгли машину… Мы уже сообщили полиции... Террор начался?"- пишет Мечиаури.

"Табула" старается связаться с МВД. Сообщим сразу же, как только получим ответ министерства.

К информации, по данным ЦИК, кандидат в мэры Тианети Тамаз Мечиаури проигрывает выборы. Кандидат "Грузинской мечты" Лела Китесашвили опередила его пятью голосами после того, как признали валидными аннулированные бюллетени. До того Тамаз Мечиаури выигрывал одним голосом. Бывший депутат "Грузинской мечты" собирается обжаловать результаты. Он и его сторонники протестуют против данных ЦИК.







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