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На ликвидацию возникших в Грузии в августе пожаров было потрачено до полумиллиона лари
24.10.2017 12:34
На ликвидацию возникших в различных районах Грузии в августе пожаров было потрачено до полумиллиона лари. Соответствующую информацию предоставили в МВД Грузии.
Речь идет о пожарах, возникших в Боржомском ущелье, Абастумани, Ахалдабе, Ахалцихе, Хуло, Кахетинском регионе, Тушетии, Пшави и Тбилиси.
По информации МВД, на ликвидацию пожаров из бюджета Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями было потрачено 261 669 лари, а из доходов, полученных в виде помощи – 205 000 лари, что в общей сложности составляет 466 669 лари.
Отметим, что средства из бюджета Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями были потрачены в следующем направлении: техническое обслуживание автотранспортных средств - 50 400 лари; горючее - 190 287 лари; шины - 1 920 лари, машинное масло – 200 лари; запчасти – 280 лари; командировочные расходы – 18 582 лари.
Вместе с тем в МВД заявляют, что из бюджета Агентства не финансировались расходы на авиационное топливо, так как при спасательных работах Агентству была оказана помощь со стороны спасательных сил, представляющих различные ведомства и страны.
Что касается расходов, которые не были осуществлены из бюджета Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями и получены в виде помощи, то это: предоставленные департаментом логистики МВД Грузии комплекты сухого питания – 205 000 лари.
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