Борис Джонсон: Евроатлантическое стремление Грузии- одна из амбиций нашей внешней политики

24.10.2017 13:05 "Как я, а также премьер-министр Тереза Мей, не раз говорили - мы, возможно, покидаем Евросоюз, но не покидаем Европу. И мы рассматриваем евроатлантическое стремление Грузии, как одну из амбиций нашей внешней политики"- заявил государственный секретарь Объединенного Королевства Борис Джонсон в ходе встречи с вице-премьером, министром иностранных дел Грузии, Михаилом Джанелидзе в Лондоне.



По словам Бориса Джонсона, Великобритания заинтересована в развитии сотрудничества с Грузией во многих направлениях, и в скором будущем он посетит Грузию.



По его же мнению, для европейского континента важно усиление обороноспособности и безопасности Грузии.



"Сотрудничество между Грузией и Объединенным Королевством развивается. Мы считаем, что для европейского континента важно усиление Грузии в сфере обороны и безопасности, и мы затронем эти вопросы во время встречи. Мы рассмотрим торговые отношения, я рад, что в последние годы импорт грузинского вина в Британии возрос, а также увеличилось количество британских туристов в Грузии. Наша цель, активизировать сотрудничество, и я очень хочу посетить Грузию в скором будущем"- заявил Борис Джонсон.



Со своей стороны вице-премьер Грузии подчеркнул значение последующего развития партнерских и дружеских отношений с Объединенным Королевством, и отметил, что Грузия заинтересована после Брекзита развивать в двухстороннем правовом формате соглашения, в том числе с точки зрения свободной торговли.



"Мы горды тем, что стоим рядом с Великобританией в вопросе евроатлантической безопасности и развития, мы развиваем не только наше двухстороннее сотрудничество, но и партнерство в многосторонних форматах. Мы ждем создания после Брекзита твердой правовой базы, в том числе с точки зрения развития свободной торговли, чтобы содействовать нашим торговым отношениям.



Мы благодарны Объединенному Королевству за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, и в отношении подходов правительства Грузии о мирном урегулировании конфликта. Мы ждем усиления и углубления сотрудничества, и будем рады принять вас в Грузии"- заявил Михаил Джанелидзе.



23 октября 2017 года в Лондоне состоялась встреча вице-премьера Грузии и государственного секретаря содружества. В Лондоне проходит четвертая встреча стратегического диалога Уордропа Грузии и Объединенного Королевства, который торжественно открыли вице-премьер Грузии Михаил Джанелидзе, министр обороны Леван Изория, и государственный министр по вопросам Европы и Америки Объединенного Королевства Алан Данкан.

















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