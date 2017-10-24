Российская агрессия выгнала из домов более 1,6 млн человек - постпред Украины в ООН

24.10.2017 13:13 По меньшей мере 1,6 млн граждан Украины стали вынужденными переселенцами с 2014 года, более 3,8 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи в результате российской вооруженной агрессии и оккупации.



С таким заявлением выступил на брифинге ООН по гуманитарной ситуации в Украине постоянный представитель Украины при Организации Владимир Ельченко, сообщает "Укринформ".



"Около 1,6 миллиона украинцев были вынуждены оставить собственные дома и зарегистрироваться как внутренне перемещенные лица, что составляет четыре процента от общего количества населения Украины", - подчеркнул украинский дипломат.



Он отметил, что из-за российской вооруженной агрессии Украина переживает наиболее серьезную гуманитарную проблему со времен обретения независимости. "Более 3,8 млн людей, живущих с обеих сторон "линии разграничения", нуждаются в гуманитарной помощи", - отметил Ельченко.



Ситуацию усугубляют продолжающиеся нарушения режима прекращения огня и угроза вооруженной эскалации со стороны соседнего государства-агрессора, что также влияет на состояние экономики в Украине.



"Украина, как государство, которое развивается, вынуждено была повысить уровень расходов на национальную безопасность и оборону до 5% ВВП несмотря на экономическую ситуацию в стране", - подчеркнул глава Миссии.



В этой связи, Ельченко поблагодарил международных партнеров за участие в разработке Плана гуманитарного реагирования на ситуацию в Украине и призвал доноров удвоить усилия по наполнению плана.



В то же время, украинский представитель подчеркнул, что развертывание миротворческой миссии ООН с целью восстановления контроля над государственной границей в зоне конфликта способно помочь всестороннему урегулированию конфликта на Донбассе.















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