Forbes: Россия разыгрывает «каталонскую карту», чтобы оправдаться за Крым

24.10.2017 13:20 Владимира Путина по-прежнему возмущает сделанное в ноябре 2016 года заявление Международного уголовного суда (МУС), согласно которому «существуют здравые и разумные основания полагать», что в украинских регионах Крым и Донбасс «совершалось или совершается преступление, подпадающее под юрисдикцию суда».



После того, как МУС это заявил, разгневанная Россия из него вышла. Лицам и компаниям, связанным с захватом Крыма, продолжают угрожать санкции. Следователи ООН собирают документированные свидетельства о произвольных задержаниях, пытках, похищениях и политических убийствах в оккупированном Крыму. Об этом говорится в статье американского Forbes, сообщает сайт ИноСМИ.



Путин видит в каталонском референдуме возможность убедить Европейский Союз, НАТО и ООН, что пора "признать Крым частью России и перестать ворошить прошлое". В конце концов, деловые и политические круги Европы недовольны текущей ситуацией и поговаривают, что уже прошло четыре года и пора снова вести дела с Россией, как раньше.



Россия воспринимает Каталонию как "очередное непредусмотренное последствие признания НАТО в 2008 году независимости Косово от союзной России Сербии".



При этом об этнических чистках, которые Сербия устраивала в Косово до его отделения, Москва предпочитает не упоминать. По версии России, Косово открыло ящик Пандоры для борцов за независимость, и Каталония стала очередным примером этого. Мир охватила волна движений за самоопределение — в Косово, в курдской части Ирака, в Шотландии, в Крыму, в Квебеке, а теперь и в Каталонии.



Почему же на этом фоне страдать от санкций должны только Крым и Россия, к которой он присоединился? Как обиженно заметил один российский политолог, Запад «не имеет права поучать Россию». В конце концов, не могут же западные страны наказывать за не нравящийся им исход референдумов и награждать за нравящийся, говорится в статье.















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