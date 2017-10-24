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Грузинский депутат оспорит запрет на въезд на Украину в суде


24.10.2017   14:00
Депутат парламента Грузии от партии "Единое национальное движение" Коба Накопия оспорит в суде решение Службы безопасности Украины (СБУ) запретить ему на три года въезд на Украину.

"Обратился в МИД Грузии и посольство Грузии в Киеве с просьбой прояснить ситуацию и соответствующим правовым образом отреагировать на это решение властей Украины. Намерен в судебном порядке оспорить это решение", - сказал он во вторник в интервью грузинской телекомпании Imedi.

Накопия назвал "непонятным" решение СБУ запретить ему въезд на Украину. По его словам, у него "никогда не было нарушений законодательства и поэтому абсолютно непонятно решение властей Украины запретить въезд в страну депутату парламента Грузии".

Украинские пограничники 15 октября в киевском международном аэропорту Борисполь отказали Кобе Накопии во въезде в страну. Как позже пояснил парламентарий, он намеревался встретиться с Михеилом Саакашвили и через несколько дней вернуться в Грузию. Тогда Накопия попросил МИД Грузии выяснить, почему ему отказали во въезде на Украину.

В понедельник, 23 октября, СБУ запретила ему въезд на Украину на три года. В ведомстве пояснили, что это было сделано "в интересах обеспечения безопасности и охраны общественного порядка".

ТАСС





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