Миграционная служба Украины отказала Саакашвили в статусе беженца - Луценко

24.10.2017 15:55 Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет об отказе Государственной миграционной службы в предоставлении экс-президенту Грузии, экс-главе Одесской обладминистрации, лидеру партии "Рух новых сил" Михеилу Саакашвили статуса беженца.



"У нас есть новость. Если раньше я заявлял, что Саакашвили имеет статус, который делает невозможным его депортацию или его экстрадицию любым образом, то сейчас Государственная миграционная служба отказала ему в статусе беженца, по которой он написал заявление, и господин Саакашвили, как всегда, в суд с оспариванием этого решения не обратился", - сказал Ю.Луценко журналистам в Киеве во вторник.



Таким образом, по его словам, "отсутствуют какие-либо специальные обстоятельства", которые могли бы сделать невозможной депортацию или экстрадицию М.Саакашвили. "И Государственная миграционная служба знает об этом наверняка", - подчеркнул Ю.Луценко.



11 сентября Саакашвили попросил ГМС о предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите в Украине.



Отметим, согласно информации Минюста Украины, правовым основанием для экстрадиции правонарушителей является Европейская конвенция о выдаче правонарушителей 1957 г. и действующие двусторонние международные договоры о выдаче, о правовой помощи по уголовным делам, которые включают в себя положение о выдаче правонарушителей. Одним из условий для выдачи является то, что деяние, за которое требуется выдача, должно быть уголовно наказуемым как по законодательству страны, которая требует выдачи, так и по законодательству страны, к которой обращено требование.



Кроме того, не подлежат выдаче лица, которые совершили преступления политического характера и пользуются правом убежища, однако не рассматриваются как политические военные преступления и преступления против мира и человечества.



Напомним, 12 сентября Генпрокуратура Украины начала проводить проверку запроса Грузии об экстрадиции Саакашвили. Запрос был получен ведомством 5 сентября от Главной прокуратуры Грузии, которая просит о выдаче и аресте Саакашвили. В Грузии он проходит как обвиняемый по четырем уголовным производствам, открытым по следующим статьям Уголовного кодекса страны - ст. 182, предусматривающей ответственность за присвоение, растрату или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц в крупном размере, ст. 333 и ст. 117 - злоупотребление служебным положением, совершенное путем насилия или применением оружия, и умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, ч. 2 ст. 332 - злоупотребление служебным положением должностным лицом.



За два дня до этого, 10 сентября, Саакашвили прибыл в Украину через польскую границу, буквально прорвавшись с группой сторонников через пункт пропуска "Шегини" во Львовской области. За такие действия экс-глава Одесской ОГА был оштрафован судом на 3,4 тыс. грн. Среди лиц, которые пересекали границу с Саакашвили, были 5 действующих народных депутатов. После прибытия в Украину Саакашвили находился несколько дней во Львове, после чего отправился с поездками по стране. Он уже успел посетить Киев, Одессу, Днепр, Черновцы и ряд других городов.















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