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Генпрокурор Украины утверждает, что митингующие у Рады готовят силовой переворот


24.10.2017   16:02
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что участники митинга у здания Верховной Рады готовят силовой переворот в стране и финансируются из-за границы.

"Право на мирный протест не означает подготовку к силовому перевороту, которую затеяла небольшая группка людей около 150-200 человек, которые, провозгласив себя единственными праведниками, требуют от государства делать только то, что они хотят. При поддержке финансов из-за границы - и в свое время я это докажу - они финансируются из-за границы", - сказал он в ходе заседания Совета регионального развития в Киеве во вторник.

Ю.Луценко отметил, что в рамках подготовки к перевороту происходит закупка автоматического нарезного оружия, подготовка тайников с оружием.

"Ответственно заявляю - это у них не получится", - сказал генпрокурор.

Он подчеркнул, что участие в подготовке не принимают простые граждане. "Участие в этом силовом перевороте принимают гастролеры без какого-либо гражданства, апатрид Михеил Саакашвили, который, будучи главой областной государственной администрации, заставил своих подчиненных оформить разрешения на постоянное проживание 20 гражданам Грузии как ценным деятелям культуры. Теперь эти деятели сеют доброе, мудрое, вечное по всей Украине", - сказал он.

Ю.Луценко добавил, что эти люди с нарезным оружием охраняют М.Саакашвили, готовят переворот и передвигаются на автомобилях, которые принадлежат благотворительному фонду, в который платили взносы клиенты Одесской таможни.






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