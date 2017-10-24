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Глава НОК Канады призвала временно отстранить Россию от участия в ОИ


24.10.2017   16:24
Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Канады Триша Смит призвала временно лишить Россию права принимать участие в Играх 2018 года, сообщает RT.

По ее мнению, это поможет обеспечить чистоту на предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане.

Ранее министр спорта России Павел Колобков заявил, что олимпийская сборная России на Играх 2018 года может выступать только под национальным флагом.

"Участие в этом силовом перевороте принимают гастролеры без какого-либо гражданства, апатрид Михеил Саакашвили, который, будучи главой областной государственной администрации, заставил своих подчинённых оформить разрешения на постоянное проживание 20 гражданам Грузии как ценным деятелям культуры. Теперь эти деятели сеют доброе, мудрое, вечное по всей Украине", - сказал Луценко.






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