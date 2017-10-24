Саакашвили утверждает, что не получал никаких документов о невозможности пребывания в Украине

24.10.2017 17:13 Экс-президент Грузии, лидер украинской партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявляет, что не получал никаких документов, которые бы оспаривали его право находиться в Украине.



"Генеральный прокурор Луценко… заявил, что Миграционная служба отказала мне в праве пребывать в стране и меня можно депортировать! Ирония ситуации в том, что Миграционная служба мне не то, что не отказывала, они до сих пор не ответили на мой запрос и вообще не предоставили никаких документов, которые оспаривали бы мое право находиться в Украине!", - написал М.Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook во вторник.



"Несколько недель назад мои адвокаты подали иск в суд о бездеятельности Миграционной службы и полном игнорировании моих запросов! В этот четверг, 26 октября, во Львовском окружном административном суде состоится слушание по этому делу", - добавил политик.



Он подчеркнул, что, согласно ст.16 и ч.4 ст.17 закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", его статус в Украине "полностью легален". "Я лицо, имеющее постоянное место жительства на территории Украины, пользуюсь всеми правами гражданина и депортировать с территории Украины меня нельзя", - написал М.Саакашвили.



Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил об отказе Государственной миграционной службы в предоставлении М.Саакашвили статуса беженца. "Государственная миграционная служба отказала ему в статусе беженца, по которой он написал заявление, и господин Саакашвили, как всегда, в суд с оспариванием этого решения не обратился", - сказал он журналистам в Киеве во вторник, и, таким образом, "отсутствуют какие-либо специальные обстоятельства", которые могли бы сделать невозможной депортацию или экстрадицию М.Саакашвили.



В июле президент Украины Петр Порошенко лишил М.Саакашвили, который в то время находился за рубежом, украинского гражданства.



5 сентября замминистра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов заявил, что Министерство юстиции Украины получило запрос от Главной прокуратуры Грузии на арест и выдачу М.Саакашвили.



10 сентября М.Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении сторонников, которые фактически прорвали границу, и с тех пор находится в Украине. После этого он обращался в Государственную миграционную службу о получении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите, что является основанием для отказа в экстрадиции в другую страну.



13 октября М.Саакашвили заявил, что его юристы намерены заняться подачей иска в Высший административный суд Украины (ВАСУ) о незаконности лишения его гражданства Украины в ближайшие недели. Он подчеркнул, что не отказывается от намерения подать такой иск, и отметил, что всего на подачу иска у него было 6 месяцев.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

