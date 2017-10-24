Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Каталония будет судиться с Мадридом в Конституционном суде


24.10.2017   17:37
Каталония планирует обжаловать в Конституционном суде активацию Мадридом статьи 155, которая предусматривает вмешательство в управление автономией вплоть до ее приостановки. Об этом заявил сегодня представитель Женералитата Каталонии Жорди Турулл, сообщает Reuters.

"Чего нельзя делать (Мадриду - Ред.) - это создавать другое правительство, которое не будет иметь демократической легитимности, и именно поэтому мы будем обращаться в Конституционный и Верховный суды", - цитирует El Pais заявление представителя Женералитата.

Как известно, правительство Испании решило отстранить от власти главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона и весь его кабинет. Кроме того, испанское правительство хочет ограничить функции парламента Каталонии.

Предложенные испанским правительством меры должен принять Сенат.

Голосование запланировано на пятницу, 27 октября.

Напомним, Каталонские власти заявили ранее, что не будут выполнять приказы испанского правительства, если Мадрид перейдет на усиление контроля над регионом.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Британская Schroders планирует увеличить инвестицию в Грузии
В Тбилиси растет спрос на загородную недвижимость
В Грузии появятся электромобили «Тесла»
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии задержали 15 выходцев из Африки и Ближнего Востока
Руководство Абхазии обвинили в притеснении традиционных мусульман
В Абхазии решили выявить наркорманов в структурах марионеточного режима
Экс-глава абхазского «Нацбанка» «надул» Владимира Этуша на 28 млн рублей
Приглашение «послов доброй воли Абхазии» смешно и не имеет никакой легитимации - евродепутат
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Парламентская делегация Грузии направилась с визитом в Израиль
Борис Джонсон: Евроатлантические стремления Грузии являются «одной из главных амбиций Великобритании»
Последний срок проведения вторых туров по выборам мэра – 15 ноября
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна