Каталония будет судиться с Мадридом в Конституционном суде

24.10.2017 17:37 Каталония планирует обжаловать в Конституционном суде активацию Мадридом статьи 155, которая предусматривает вмешательство в управление автономией вплоть до ее приостановки. Об этом заявил сегодня представитель Женералитата Каталонии Жорди Турулл, сообщает Reuters.



"Чего нельзя делать (Мадриду - Ред.) - это создавать другое правительство, которое не будет иметь демократической легитимности, и именно поэтому мы будем обращаться в Конституционный и Верховный суды", - цитирует El Pais заявление представителя Женералитата.



Как известно, правительство Испании решило отстранить от власти главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона и весь его кабинет. Кроме того, испанское правительство хочет ограничить функции парламента Каталонии.



Предложенные испанским правительством меры должен принять Сенат.



Голосование запланировано на пятницу, 27 октября.



Напомним, Каталонские власти заявили ранее, что не будут выполнять приказы испанского правительства, если Мадрид перейдет на усиление контроля над регионом.















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