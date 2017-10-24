ГПУ считает законной бандитскую форму депортации граждан Грузии из Украины

24.10.2017 17:46 В Генеральной прокуратуре Украины подчеркивают законность выдворения трех граждан Грузии из Украины в Тбилиси, произошедшее 21 октября.



"Иностранцы и лица без гражданства, о которых идет речь, были принудительно возвращены и принудительно выдворены в государство Грузия, которое с апреля 1999 года является членом Совета Европы, с 10.01.2007 отказалось от применения смертного наказания и гарантировало недопущение истязаний и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращений и наказаний, присоединившись 26.10.1994 к Конвенции ООН. В связи с этим Генеральная прокуратура Украины считает необходимым отметить соответствие действий Государственной миграционной службы Украины действующему законодательству", - говорится в заявлении Управления связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.



Как сообщалось, днем ранее внефракционный народный депутат Юрий Деревянко передал в Генпрокуратуру информацию о совершении уголовных правонарушений в отношении трёх граждан Грузии, которых вывезли из Украины в Тбилиси. По его словам, сотрудники Национальной гвардии, "а также, возможно, сотрудники полиции и военнослужащие" незаконно похитили их с применением физической силы, пыток и принуждения, и вывезли с территории Украины в Грузию.



По его словам, речь идёт о Михаиле Абзианидзе, Давиде Макишвили, Георгие Рубашвили, которые на законных основаниях находились на территории Украины: у них были справки о праве постоянного проживания, и в их отношении нет ни одного уголовного дела в Украине. По словам Ю.Деревянко, при депортации было нарушено законодательство, так как по крайней мере двоих из них не доставляли в отделение полиции перед тем, как вывезти из страны. "Если человека депортируют из страны, он проходит через судебную процедуру, апелляцию: сначала ему предоставляют основания, почему его депортируют. Здесь не было сделано ничего", - пояснил он.



По словам политика, М.Абзианидзе, Д.Макишвили, Г.Рубашвили вышли на связь, в настоящее время они находятся в Тбилиси.















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