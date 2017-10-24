Саакашвили обвинил Луценко в ксенофобии и безосновательных обвинениях

24.10.2017 19:00 Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили обвинил генерального прокурора Украины Юрия Луценко в ксенофобии и безосновательных обвинениях в свой адрес.



"Все его выступление было пропитано ксенофобией. Генеральный прокурор сказал, что по всей Украине ездят люди на машинах, купленных за деньги Одесской таможни, и готовят государственный переворот. Серьезно? Во-первых, всех грузин, которые были со мной (в бытность главой Одесской ОГА – ИФ), пригласил Порошенко. Я не знаю, как их оформляли, но точно знаю, что с некоторыми грузинами, которых привез Порошенко, он сам встречался не один раз", - сказал он на пресс-конференции во вторник возле памятника Вячеславу Чорновилу в центре Киева.



М.Саакашвили отметил, что в свое время П.Порошенко встречался с бывшим советником экс-главы Одесской таможни Юлии Марушевской Гогой Цхакаей, который представил ему проект открытого таможенного пространства по примеру Грузии, и президент Украины пообещал поддержку в его реализации.



Лидер "Руха новых сил" указал также, что документы на оформление в Одесской ОГА людей, о которых говорил во вторник Ю.Луценко, подписывал тогдашний руководитель аппарата Одесской ОГА Вадим Грузин. "Это не грузин, а Грузин, он коренной украинец, коренной киевлянин, но генеральному прокурору это все равно", - отметил М.Саакашвили и расценил такие высказывания генпрокурора как еще одно проявление ксенофобии.



М.Саакашвили подчеркнул, что Ю.Луценко посадили в свое время за такое же обвинение, что он кого-то не так оформил на работу. "Стыдно, товарищ Луценко, что так может выродиться бывший правозащитник, человек, который был политзаключенным. Стыдно, что тебя, Юра, которого я защищал, когда был президентом, осудили за то же, в чем ты сейчас обвиняешь меня", - сказал он, обращаясь к Ю.Луценко.















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