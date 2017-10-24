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Россия и Армения договорились развивать автомобильное сообщение
24.10.2017 19:42
Глава Минтранса России Максим Соколов и министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваган Мартиросян подписали соглашение о развитии автомобильного сообщения, информирует РИА Новости.
«Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Армения о международном автомобильном сообщении» подписано в ходе официального визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Армению.
Кроме того, страны подписали соглашение в области регулирования промышленной безопасности. Российскую сторону представлял глава Ростехнадзора Алексей Алёшин, Армению - министр по чрезвычайным ситуациям Давид Тоноян.
Пока не ясно, по какому маршруту будут развивать эти страны автомобильное сообщение.
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