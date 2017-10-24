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Адвокат Саакашвили опроверг отказ Украины в предоставлении статуса беженца
24.10.2017 20:06
По словам Павла Богомазова, адвоката экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили, украинская миграционная служба не предоставила документов об отказе в предоставлении его клиенту статуса беженца, передает РИА «Новости».
«На самом деле миграционная служба не отказала. Они прислали обтекаемое информационное письмо, но это не отказ. Пусть генпрокурор покажет документ», — сказал он.
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