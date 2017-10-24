Саакашвили: Единственный переворот, который я когда-либо хотел совершить и совершал, – это переворот в сознании

24.10.2017 20:09 Лидер партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили во время брифинга в Киеве заявил, что не собирался совершать на территории Украины вооруженный переворот. Трансляция велась на странице политика в Facebook.





"Они меня обвинили в попытке государственного переворота. Единственный переворот, который я когда-либо хотел совершить и совершал, – переворот в сознании людей против олигархата, против бедности, рабства, против клептократии, против грабительских действий, законов... Переворот в сознании против мафии, которая захватила власть сначала в Грузии, а затем в Украине. Переворот этот я хотел совершить", – сказал политик.





Он также назвал генпрокурора Украины Юрия Луценко "двоечником".





"Если я хотел совершить переворот, так зачем меня депортировать? Судите меня тут. Генпрокурор говорит: "Он перешел линию, хотел госпереворот совершить, так давайте его в Грузию отсылать". Извините, высылка в Грузию – это наказание за переворот на территории Украины? Пусть ведут меня в украинский суд. Что это за новая форма наказания – высылка в другую страну?" – сказал Саакашвили.















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