ГПУ: Из Украины депортируют 20 сторонников Саакашвили

24.10.2017 20:17 Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что из Украины депортируют 20 грузин, чье пребывание в стране "легализовал" бывший глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили.



Согласно сообщению, обнародованному Сарган в Facebook, будучи главой Одесской ОГА Саакашвили заставил своих подчиненных оформить разрешения на постоянное проживание 20 гражданам Грузии как ценным деятелям культуры.



"Указанные лица участия в культурной деятельности или других мероприятиях на территории Одесской области и Украины не принимали", - подчеркнула Сарган.



При этом она подчеркнула, что после прибытия иностранцев в Украину, им выдали удостоверения на временное проживание сроком на 1 год.



"Сейчас есть все основания для выдворения указанных 20 человек из Украины, что и происходит силами Государственной миграционной службы", - отметила пресс-секретарь Луценко.



Как сообщалось, днем ранее внефракционный народный депутат Юрий Деревянко передал в Генпрокуратуру информацию о совершении уголовных правонарушений в отношении трёх граждан Грузии, которых вывезли из Украины в Тбилиси. По его словам, сотрудники Национальной гвардии, "а также, возможно, сотрудники полиции и военнослужащие" незаконно похитили их с применением физической силы, пыток и принуждения, и вывезли с территории Украины в Грузию.



По его словам, речь идёт о Михаиле Абзианидзе, Давиде Макишвили, Георгие Рубашвили, которые на законных основаниях находились на территории Украины: у них были справки о праве постоянного проживания, и в их отношении нет ни одного уголовного дела в Украине. По словам Ю.Деревянко, при депортации было нарушено законодательство, так как по крайней мере двоих из них не доставляли в отделение полиции перед тем, как вывезти из страны. "Если человека депортируют из страны, он проходит через судебную процедуру, апелляцию: сначала ему предоставляют основания, почему его депортируют. Здесь не было сделано ничего", - пояснил он.



По словам политика, М.Абзианидзе, Д.Макишвили, Г.Рубашвили вышли на связь, в настоящее время они находятся в Тбилиси.















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