Лондон подозревает вмешательство РФ в референдум по Brexit и запросил отчета от Facebook

24.10.2017 20:20 Парламентский комитет Великобритании обратился с письменным запросом к учредителю и руководителю социальной сети Facebook о возможном вмешательстве России в референдум по Brexit и выборы 2017 года.



Об этом сообщает Reuters, передает Укринформ.



"Британский парламентский комитет направил главе Facebook запрос о предоставлении информации о любой проплаченной деятельности причастных к России учетных записей Facebook во время референдума о выходе из ЕС в 2016 году и выборах 2017 года", - говорится в сообщении.



Подчеркивается, что запрос был сделан председателем Комитета по вопросам цифровой информации, медиа и спорта в рамках усилий по сбору доказательств для расследования о неправдивых новостях.



Ранее глава Facebook Messenger Дэвид Маркус заявил, что Россия могла использовать это приложение для влияния на американских избирателей в 2016 году.



Как известно, в прошлом месяце Facebook сообщил следствию, что за последние два года им были выявлены на своей платформе тысячи платных объявлений политического содержания, связанные с подставными учетными записями из России. В частности, сообщалось, что из 470 неавторизованных аккаунтов было потрачено около $100 тыс. долларов на покупку около 3 тыс. объявлений.



Позже компания Twitter сообщила о выявлении свыше 200 аккаунтов на своей платформе, деятельность которых была связана с попытками РФ вмешаться в президентские выборы в США.



Раскрытие Facebook данных, что россияне покупали политическую рекламу в этой социальной сети во время президентской кампании 2016 года, заставило Федеральную избирательную комиссию США заявить 14 сентября о необходимости "пересмотреть и модернизировать" избирательное законодательство.















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