Группа ЕС по преодолению дезинформации опубликовала отчет по России

24.10.2017 20:37 Во время просмотра российского телевидения можно очень много узнать о событиях в мире, однако не получить информации о том, что происходит в России. Об этом говорится в отчете рабочей группы ЕС по преодолению дезинформации European External Action Service East Stratcom Task Force, передает Радио Свобода.



Согласно отчету, составленному на основе просмотра российского ТВ в течение недели –13-19 октября – на телевидении РФ подняли 71 тему, 60 из них были о событиях вне страны.



Так, рабочая группа проанализировала 15 политических и аналитических ток-шоу на трех наиболее популярных каналах – Первый, Россия 1 и НТВ. Популярными среди них темами были такие: спор в отношениях ЕС и США из-за Ирана, "нацистская оргия" в Украине, США обвиняют Россию в разжигании ненависти с помощью Pokemon Go, кризис в Украине, что бывший российский депутат Пономарев делает в Украине, проблемы Порошенко в Украине, продолжается противостояние в Каталонии, Россия скоро сможет сдерживать США, возможна поставка оружия США в Украину, языковой закон и оплата в украинских школах и другие.



"Выключив телевидение, вы осознаете, что практически ничего не узнали собственно о России. Детальные обсуждения мировых событий повторяют одинаковые и хорошо скоординированные посылы о расколах и противостояния", – подытожили в отчете.



Напомним, ранее сообщалось, что оперативная рабочая группа ЕС по стратегическим коммуникациям обнаружила более трех тысяч случае дезинформации за два года в русскоязычных средствах массовой информации.















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