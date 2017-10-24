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ГМС Украины сообщила об отказе Саакашвили в признании беженцем


24.10.2017   21:17
Государственная миграционная служба сообщила об отказе Михеилу Саакашвили в признании беженцем или лицом, нуждается в дополнительной защите в соответствии с Законом Украины "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите". Об этом информирует пресс-служба ГМС.

"11.09.2017 в 9:00 в канцелярию Главного управления ГМС во Львовской области неустановленным группой из 4-х человек (не предъявили никаких документов, удостоверяющих личность) было оставлено заявление о предоставлении дополнительной защиты от имени гражданина Саакашвили М. К заявлению были приобщены копия паспорта гражданина Украины.

ГУ ГМС во Львовской области в пределах 30-дневного срока, предусмотренного законодательством, было отказано в рассмотрении этого заявления в связи с тем, что заявление подано с нарушением пункта 8 части первой статьи 1 (заявление не установленного образца) и части первой статьи 7 (заявление подается лично или через законного представителя) Закона Украины "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите", - говорится в сообщении.

В Госмиграции отметили, что в настоящее время Саакашвили "игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса в Украине, что дает обоснованные основания компетентным органам осуществлять процедурные мероприятия относительно его оставления территории Украины исключительно в рамках действующего законодательства".






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