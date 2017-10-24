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Соколов: РФ ведет работу по открытию транспортного сообщения через Абхазию


24.10.2017   21:31
Российская сторона открыта к диалогу с грузинской стороной по возобновлению транзитного железнодорожного и автомобильного сообщения через Абхазию, заявил министр транспорта России Максим Соколов журналистам в Ереване.

«Открыты к диалогу. Переговоры ведутся министерством иностранных дел. Последний контакт был в сентябре. Результатом может быть открытие транзитного сообщения не только через Абхазию, но и через Южную Осетию», - сказал М.Соколов.

По его словам, работа над этим проектом ведется.

«Пока результата с грузинской стороны достичь не удалось, но мы постепенно двигаемся вперед», - отметил М.Соколов.

Напомним, что глава Минтранса России Максим Соколов и министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваган Мартиросян подписали соглашение о развитии автомобильного сообщения.






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