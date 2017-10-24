|
Соколов: РФ ведет работу по открытию транспортного сообщения через Абхазию
24.10.2017 21:31
Российская сторона открыта к диалогу с грузинской стороной по возобновлению транзитного железнодорожного и автомобильного сообщения через Абхазию, заявил министр транспорта России Максим Соколов журналистам в Ереване.
«Открыты к диалогу. Переговоры ведутся министерством иностранных дел. Последний контакт был в сентябре. Результатом может быть открытие транзитного сообщения не только через Абхазию, но и через Южную Осетию», - сказал М.Соколов.
По его словам, работа над этим проектом ведется.
«Пока результата с грузинской стороны достичь не удалось, но мы постепенно двигаемся вперед», - отметил М.Соколов.
Напомним, что глава Минтранса России Максим Соколов и министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваган Мартиросян подписали соглашение о развитии автомобильного сообщения.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна