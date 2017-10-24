Саакашвили невозможно депортировать или экстрадировать юридическим способом - Журавский

24.10.2017 22:36 Саакашвили невозможно депортировать или экстрадировать юридическим способом. Об этом заявил народный депутат Украины III, VI, VIII созывов Виталий Журавский в прямом эфире телеканала NewsOne.



"Если у человека нет гражданства, его нельзя отправить в какую-то другую страну. Он не из Польши, он не из Грузии, он без гражданства. Поэтому, экстрадицию с юридической стороны совершить невозможно. Если Грузия имеет претензии к Саакашвили, то юридически депортировать его будет тоже очень сложно, потому что те нарушения, который совершил Саакашвили по мнению грузинской власти, в мире не признаются, кроме России", - заявил он.



Депутат также подчеркнул, что сама процедура с гражданством третьего президента Грузии была нарушена с самого начала.



"Демократия - это процедура. Она была нарушена во время получения Саакашвили гражданства, а позже была нарушена процедура снятия гражданства. Если административный и высший административный суды ему откажут в восстановлении гражданства, у него есть один вариант - обращение в Европейский суд по правам человека", - резюмировал Журавский.















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