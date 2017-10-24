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Элисашвили готов к сотрудничеству с новой администрацией мэрии Тбилиси
24.10.2017 23:09
Бывший кандидат в мэры Тбилиси Алеко Элисашвили готов к сотрудничеству с новой администрацией столичной мэрии в связи с нужными для города проектами.
Как заявил Элисашвили, он намерен передать свои программы тбилисской мэрии. Он также готов безвозмездно передать Кахе Каладзе созданную его собственной командой онлайн-платформу - chemitbilisi.ge.
Однако Алеко Элисашвили также отмечает, что он не собирается соглашаться на какой-либо пост, если даже и будет подобное предложение. По заявлению Элисашвили, в связи с этим распространена не одна информация, однако он это категорически опровергает.
Элисашвили сказал и о своих политических планах, отметив, что подумывает о создании политической партии. Однако объединение с другими партиями он исключил. Как заявил Алеко Элисашвили, он сделает все для того, чтобы удвоить доверие жителей столицы.
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