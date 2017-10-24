В Грузии могут ввести новые штрафы за нарушение ПДД

24.10.2017 23:10 За нарушение правил дорожного движения в Грузии устанавливаются новые штрафы для водителей. В Кодекс об административных правонарушениях добавляется несколько новых норм, которые представлены депутатами парламента Кахой Кучава и Гогой Гулордава.



В частности, собственник транспортного средства, оставленного сроком более чем на 3 месяца, будет оштрафован на 50 лари.



Движение, остановка и стоянка в специальной полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств (BUS LANE), приведет к штрафу в размере 100 лари.



Кроме того, штраф в размере 50 лари предполагается за движение по велосипедной дорожке или полосе для велосипедного движения на ином транспортном средстве, а также – за остановку и стоянку на велосипедной дорожке или полосе на ином транспортном средстве.



С предварительным осознанием остановка или стоянка транспортного средства на дороге без регистрационных номеров, внутренних транзитных номеров, транзитных номеров или “TEST“ номеров, приведет к штрафованию собственника на 100 лари.



В то же время, по представленным в парламент изменениям, в случае, когда устанавливается, что отсутствие на транспортном средстве регистрационных номеров, внутренних транзитных номеров, транзитных номеров или “TEST“ номеров было обусловлено его кражей, собственник этого транспортного средства освобождается от административного платежа, а также расходов на его транспортировку и хранение на стоянке.















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