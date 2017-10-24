Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии могут ввести новые штрафы за нарушение ПДД


24.10.2017   23:10
За нарушение правил дорожного движения в Грузии устанавливаются новые штрафы для водителей. В Кодекс об административных правонарушениях добавляется несколько новых норм, которые представлены депутатами парламента Кахой Кучава и Гогой Гулордава.

В частности, собственник транспортного средства, оставленного сроком более чем на 3 месяца, будет оштрафован на 50 лари.

Движение, остановка и стоянка в специальной полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств (BUS LANE), приведет к штрафу в размере 100 лари.

Кроме того, штраф в размере 50 лари предполагается за движение по велосипедной дорожке или полосе для велосипедного движения на ином транспортном средстве, а также – за остановку и стоянку на велосипедной дорожке или полосе на ином транспортном средстве.

С предварительным осознанием остановка или стоянка транспортного средства на дороге без регистрационных номеров, внутренних транзитных номеров, транзитных номеров или “TEST“ номеров, приведет к штрафованию собственника на 100 лари.

В то же время, по представленным в парламент изменениям, в случае, когда устанавливается, что отсутствие на транспортном средстве регистрационных номеров, внутренних транзитных номеров, транзитных номеров или “TEST“ номеров было обусловлено его кражей, собственник этого транспортного средства освобождается от административного платежа, а также расходов на его транспортировку и хранение на стоянке.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Первый грузовой поезд направился по маршруту Баку-Тбилиси-Карс
Британская Schroders планирует увеличить инвестицию в Грузии
В Тбилиси растет спрос на загородную недвижимость
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии задержали 15 выходцев из Африки и Ближнего Востока
Руководство Абхазии обвинили в притеснении традиционных мусульман
В Абхазии решили выявить наркорманов в структурах марионеточного режима
Экс-глава абхазского «Нацбанка» «надул» Владимира Этуша на 28 млн рублей
Приглашение «послов доброй воли Абхазии» смешно и не имеет никакой легитимации - евродепутат
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ЕС играет главную финансовую роль в поддержке гражданского общества в странах Восточного партнерства
ЕС поможет министерству налогов Азербайджана в оптимизации использования ресурсов
В Северной Осетии будут готовить мальчиков для службы в элитных войсках
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна