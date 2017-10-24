Бизнесмены «дальнего круга» Путина имеют все шансы попасть под санкции США

24.10.2017 23:46 У бизнесменов "дальнего круга" Путина Олега Дерипаски, Романа Абрамовича, Алишера Усманова и акционеров "Альфа-групп" во главе с Михаилом Фридманом наибольшие шансы попасть под санкции США по закону "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), пишет 24 октября издание The Bell.



По информации издания, данный закон беспокоит многих участников российского списка Forbes.

Претензии к Дерипаске могут быть связаны с бывшим руководителем штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом, к "Альфа-груп" с предполагаемым вмешательством в американские выборы.



По закону, который Трамп подписал 2 августа, к началу февраля 2018 года минфин США, офис директора Национальной разведки и госсекретарь должны представить в конгресс отчет о российских олигархах и должностных лицах, задействованных во внешней политике.



Также прописан пункт о необходимости оценить их отношения с президентом России Владимиром Путиным, размер состояния, зарубежные активы и потенциальное воздействие санкций против этих людей на экономику России.



The Bell отмечает, что вторичные санкции распространяются на деятельность "олигархов" в третьих странах и таким образом несущих огромные риски для бизнеса.



"Достаточно было хоть раз оказаться в СМИ, например, в рейтинге крупных господрядчиков, и теперь ты уже не можешь спать спокойно", — признался изданию помощник одного из бизнесменов.



По словам одного из бизнесменов, в США с президентских выборов вакантна позиция координатора санкционной политики госдепартамента, и это усугубляет неопределенность.



"Непонятно ничего: ни кто работает над этими санкциями, ни кто составляет санкционный список, ни какие в нем будут критерии, ни источники информации, которые лягут в основу", — рассказал собеседник.



Напомним, 28 июля Сенат США одобрил новые санкции против России. Во вторник они были одобрены палатой представителей конгресса США. Законопроект предусматривает, в частности, введение ограничений в отношении различных отраслей российской экономики. Позднее документ подписал президент США Дональд Трамп.















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