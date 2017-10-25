Президент: Альтернатива - Россия или Европа, является искусственной концепцией русских

25.10.2017 12:15 «Фактор России очень сложный. Эта сложность не проистекает из конфликта интересов, существующего между Россией и Грузией, Украиной, Америкой, Сирией, или любым другим государством. Эти сложности возникают от их нерационального политического отношения к соседям и самим себе» - заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили в интервью португальскому информационному агентству LUSA.



"Давайте рассмотрим случай оккупации Грузии. Как правило, борьба развязывается с целью получить какую-либо выгоду. Трагическим, но, можно сказать, в то же время комическим в этих войнах было то, что от оккупации Грузии никто не получил пользы. Россия не получила ничего такого, что ей были нужно, или к чему стремилась. Я имею в виду то, что они не испытывают недостаток территории, у них нет проблемы нехватки квадратных километров. Они просто совершили оккупацию, чтобы навредить Грузии. Для Грузии нарушение ее территориального суверенитета является крайне трагическим. А для людей, находящихся на оккупированных территориях, жизнь является реальностью без какой-либо ясной перспективы и видения будущего.



У нас началась война в начале 21-го века, и она была лишена всякой логики. Не было ни логики "реальной политики", ни даже самой фарисейской логики. За этим не стояла никакая логика, но это все равно произошло. Именно это и является сложным вопросом, когда мы говорим о России, поскольку, когда оцениваются шаги, сделанные Российской Федерацией и ее руководством, их невозможно оценить даже с перспективы получения пользы. Я подразумеваю какую-либо явную пользу, будь то экономическая, геостратегическая, военная, или любая другая польза. Эти шаги служили удовлетворению личных чувств некоторых тех лидеров, которым приятно притеснять, и наказывать более слабых соседей. Именно поэтому у нас такая сложная ситуация в Грузии и Украине. Поэтому настолько беспокоят мир доктрина внешней политики, прописанная Россией, и заявка, что у них есть право управлять привилегированными местами у себя по соседству.



По сути, вы правы в том, и я тоже так думаю, что шаги, сделанные самой Российской Федерацией против своих соседей, отдаляют их от России. Эта альтернатива - Россия или Европа, является искусственной концепцией, которую русские сами навязали себе, поскольку если посмотреть на историю России, увидите, что она действительно развивалась вслед за культурным, технологическим, и интеллектуальным сотрудничеством с семейством народов Европы. Преимущественно они развивались как европейская страна, и одни из участников европейских политических процессов. Европейские политические процессы, глобальные процессы, такие как наполеоновские войны, или две мировых войны 20-го века, в большей степени шли на российской сцене. Это тот момент, когда Россия искусственно поставила себя в положение противника Европы, и противостояния с ней. Россия также искусственно отдалилась по отношению соседей, и сделала все для того, чтобы вести конфронтационный диалог с соседями. Мы, Грузия, в лучшем случае естественно, избрали бы европейский ракурс, но не стали бы противостоять России.



Сейчас мы говорим о войне 2008 года, и оккупации, но в действительности оккупация началась в 90-е годы. Оккупация обеих оккупированных территорий произошла в начале 90-х годов. Тогда не было никаких разговоров о том, что Грузия присоединяется к НАТО, наратива, который они позже использовали. Тогда не существовало наратива, что России пришлось оккупировать Грузию, потому как Грузия присоединялась к НАТО. Ясно было то, что каждый грузин решил иметь право выбора, за что Россия должна была наказать их. Этот выбор, возможно, вообще не касался Европы, это просто был выбор свободы. Как только мы завоевали свободу выбора, Россия посчитала обязательным наказать грузин - ни за сближение с Европой, ни за вступление в НАТО, а за свободу, только лишь за то решение, чтобы мы имели право избрать, каким путем идти, и как"- заявил президент Георгий Маргвелашвили.

















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