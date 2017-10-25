Саакашвили: Уже во второй раз живу в палатке

25.10.2017 13:01 Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили провел ночь в палатке около Верховной Рады в Киеве, где уже 8 дней проходит акция с требованием политических реформ, передает «Украинская правда».



«Это та же палатка, которой я пользовался, когда мы заставили правительство предоставить деньги на трассу Одесса – Рени. В палатках я жил впервые, когда жил в Одессе, а сейчас это второй раз. Первый раз мы построили дорогу, а в этот раз мы должны построить украинское государство», – заявил Саакашвили.

По словам Саакашвили, сегодня вечером на площади Конституции состоится лекция, в которой он примет участие.



«Мы будем говорить об изменении системы и как готовить Украину к тому периоду, когда олигархов не будет у власти. Поэтому здесь мы создадим такой купол альтернативных идей», – сказал он.















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