Испания стремится избежать убытков Каталонии, вводя прямое правление - премьер

25.10.2017 13:41 Правительство Испании намерено избежать дополнительного экономического ущерба для Каталонии благодаря своему распоряжению о внедрении прямого управления.



Об этом заявил премьер-министр Мариано Рахой во время выступления в парламенте, сообщает Reuters.

Согласно реестру испанских компаний, более тысячи фирм перенесли свою штаб-квартиру из Каталонии, чтобы избежать нестабильности, вызванной предложением о независимости. Неопределенность побудила Мадрид снизить экономические прогнозы.



Рахой также подчеркнул, что одной из приоритетных задач правительства Испании является восстановление "обычного состояния и законности" в Каталонии.



Напомним, центральное правительство в Мадриде предупредило о готовности применить силу для восстановления порядка в Каталонии.



Каталонские власти ранее заявили, что не будут выполнять приказыиспанского правительства, если Мадрид перейдет на усиление контроля над регионом.















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