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Испания стремится избежать убытков Каталонии, вводя прямое правление - премьер


25.10.2017   13:41
Правительство Испании намерено избежать дополнительного экономического ущерба для Каталонии благодаря своему распоряжению о внедрении прямого управления.

Об этом заявил премьер-министр Мариано Рахой во время выступления в парламенте, сообщает Reuters.
Согласно реестру испанских компаний, более тысячи фирм перенесли свою штаб-квартиру из Каталонии, чтобы избежать нестабильности, вызванной предложением о независимости. Неопределенность побудила Мадрид снизить экономические прогнозы.

Рахой также подчеркнул, что одной из приоритетных задач правительства Испании является восстановление "обычного состояния и законности" в Каталонии.

Напомним, центральное правительство в Мадриде предупредило о готовности применить силу для восстановления порядка в Каталонии.

Каталонские власти ранее заявили, что не будут выполнять приказыиспанского правительства, если Мадрид перейдет на усиление контроля над регионом.






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