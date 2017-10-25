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Испания стремится избежать убытков Каталонии, вводя прямое правление - премьер
25.10.2017 13:41
Правительство Испании намерено избежать дополнительного экономического ущерба для Каталонии благодаря своему распоряжению о внедрении прямого управления.
Об этом заявил премьер-министр Мариано Рахой во время выступления в парламенте, сообщает Reuters.
Согласно реестру испанских компаний, более тысячи фирм перенесли свою штаб-квартиру из Каталонии, чтобы избежать нестабильности, вызванной предложением о независимости. Неопределенность побудила Мадрид снизить экономические прогнозы.
Рахой также подчеркнул, что одной из приоритетных задач правительства Испании является восстановление "обычного состояния и законности" в Каталонии.
Напомним, центральное правительство в Мадриде предупредило о готовности применить силу для восстановления порядка в Каталонии.
Каталонские власти ранее заявили, что не будут выполнять приказыиспанского правительства, если Мадрид перейдет на усиление контроля над регионом.
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