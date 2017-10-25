Однокурсник Иванишвили стал мэром Тианети с перевесом в 1 голос

25.10.2017 14:39 Лидер партии "За единую Грузию", однокурсник миллиардера Бидзины Иванишвили Тамаз Мечиаури доказал в Мцхетском районном суде, что именно он является победителем на выборах в мэра района Тианети, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на "Ассоциацию молодых юристов Грузии".



"По данным на сегодняшний день, он выиграл дело в первой инстанции. Хотя, у проигравшей стороны есть возможность обжаловать его в апелляционном суде, и на это есть срок в один день. Апелляционный суд также примет решение за один день, и это будет окончательное решение, так как подобные тяжбы не доходят до верховного суда", — сказал Леван Катамадзе, адвокат от правозащитной неправительственной организации.



Главными конкурентами на выборах в местные органы власти в Тианети оказались Мечиаури и кандидат от правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия" Лела Китесашвили. Разница в голосах оказалась мизерной.



По итогам подсчета голосов в ЦИК Грузии на всех избирательных участках в Тианети, победа досталась Мечиаури с перевесом в один голос. Он набрал 50,01% голосов, а Китесашвили — 49,99%.



Позже в избирательной комиссии решили пересчитать голоса. Пять аннулированных бюллетеней, в которых голоса были в пользу кандидата от правящей партии, решили признать действительными, в результате чего, Китесашвили опередила конкурента на четыре голоса.



Мечиаури не согласился с этим решением и обжаловал его в суде.



Выборы в местные органы власти прошли в Грузии 21 октября. На них граждане страны выбирали мэров и сакребуло (муниципальный законодательный орган) 64 городов и районов. Победу в основном одержала правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия".















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