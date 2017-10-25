Европейский Форум гражданского общества проталкивает российскую пропаганду в страны Восточного партнерства

25.10.2017 15:05 Форум гражданского общества Восточного партнерства (ВП) столкнулся с проблемами в принятии итоговой резолюции из-за протестов представителей Украины и Грузии, которых поддержали коллеги из Азербайджана. Об этом сообщает из Таллинна корреспондент "Европейской правды".



Ожидалось, что резолюция будет проголосована в среду. Ее проект был заранее предоставлен участникам для ознакомления, однако лишь накануне Форума его участники обратили внимание на две нормы, которые вызвали протесты.



В частности, предлагается сделать заявление в поддержку работы российских СМИ в Украине и других восточных партнерах ЕС. Пункт резолюции звучит следующим образом: Форум от имени неправительственных организаций ЕС и стран-партнеров призывает правительства ЕС и государств-партнеров "расширить сотрудничество с независимыми российскими СМИ и их присутствие в медиасфере стран-членов ВП".



Этот пункт вызвал протесты украинских делегатов, которых поддержали представители других стран.



Возражения грузинской делегации вызвала норма, которая призывает ЕС разработать механизм сотрудничества с общественными организациями на оккупированных территориях, но не упоминает о необходимости согласовывать это сотрудничество с центральной властью.



Из-за того, что срок утверждения изменений в документ уже всплыл, декларация форума может быть лишь принята, или отклонена в целом. Грузинская делегация заявила, что будет игнорировать голосование; ее публично поддержали ряд членов украинской и грузинской делегации.



Сейчас происходит голосование по резолюции, к вечеру станет известно, есть достаточно голосов за ее утверждение со спорными нормами.

















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