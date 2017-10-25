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В отчет омбудсмена попали факты суицида и зависимости от азартных игр среди военных
25.10.2017 15:18
Факты суицида и зависимости от азартных игр среди военных были одним из главных вопросов конференции "Гражданские права военнослужащих, вызовы и перспективы".
Представители аппарата народного защитника заинтересовались, в чем причина этого, и что делает оборонное ведомство для превенции этих вызовов.
У аппарата омбудсмена есть замечания относительно должной оценки психически-эмоционального состояния, и проблем здоровья во время приема солдат на службу. По заявлению представителей аппарата, призывников не оценивают должным образом во время призыва, именно поэтому фиксируются случаи суицида в армии. А также в некоторых случаях у уже призванных военных есть серьезные проблемы здоровья.
Начальник юридического департамента Минобороны, присутствующий на конференции, сделал пояснение в связи с этим.
"Среди военных фиксируется зависимость от азартных игр, а также факты взятия займов в большом количестве, поэтому этой категории не хватает должностной зарплаты, и это является причиной, из-за чего они вынуждены бросить военную службу, и уйти на такую работу, где будет больше возмещения. Касательно вопроса медицинской оценки призывников, они детально проверяются, и случаи суицида в армии дошли до минимума"- заявил Звиад Окропиридзе.
А также, согласно отчету, в аппарат народного защитника поступает меньше жалоб от военных о разных нарушениях, и пренебрежении их правовым положением.
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