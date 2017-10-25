Каладзе: Изменения в мэрии будут основываться на профессионализме, компетенции и честности

25.10.2017 16:11 По словам избранного мэром столицы кандидата Кахи Каладзе, в мэрии Тбилиси обязательно будут проведены реформы и изменения. Как сообщил Каладзе журналистам, изменения будут основываться на профессионализме, компетентности и честности.



«В мэрии Тбилиси обязательно будут изменения, обязательно будут реформы. Наше внимание будет заострено на профессионализме, компетентности и честности. Мы проведем эти реформы после того, как получим полномочия», - сказал Каладзе.



Напомним, что Каха Каладзе стал мэром Тбилиси по итогам прошедших 21 октября выборов в местные органы самоуправления. Он набрал чуть более 51% голосов при явке около 43% в столице.















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