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Каладзе: Изменения в мэрии будут основываться на профессионализме, компетенции и честности


25.10.2017   16:11
По словам избранного мэром столицы кандидата Кахи Каладзе, в мэрии Тбилиси обязательно будут проведены реформы и изменения. Как сообщил Каладзе журналистам, изменения будут основываться на профессионализме, компетентности и честности.

«В мэрии Тбилиси обязательно будут изменения, обязательно будут реформы. Наше внимание будет заострено на профессионализме, компетентности и честности. Мы проведем эти реформы после того, как получим полномочия», - сказал Каладзе.

Напомним, что Каха Каладзе стал мэром Тбилиси по итогам прошедших 21 октября выборов в местные органы самоуправления. Он набрал чуть более 51% голосов при явке около 43% в столице.






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