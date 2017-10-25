В СМИ появился проект Брюссельской декларации

25.10.2017 16:49 В СМИ появился проект декларации, которая будет принята по итогам саммита Восточного партнерства в ноябре в Брюсселе.



Документ, оказавшийся в распоряжении корреспондента радиостанции «Свобода», гласит, что ЕС содействует 6 бывшим государствам СССР, в том числе Армении, в вопросе углубления отношений с организацией, отмечая, что при учете круга будущего сотрудничества и его глубины будут учтены не только нужды и амбиции сторон, но и ход и качество проводимых реформ.



Выражая готовность продолжать финансовое содействие странам-партнерам, в проекте подчеркивается, что размер помощи будет зависеть от четких реформ, больше получат страны, которые предпримут более эффективные шаги в вопросе демократизации, верховенства закона и установления свободных рыночных отношений.



Не указывая какую-либо конкретную страну, в документе также подчеркивается, что Восточное партнерство не направлено против третьей страны, а также подтверждается, что любая страна имеет право самостоятельно решать, как она желает продолжать отношения с ЕС.



В отличие от принятого два года назад в Риге совместного заявления, в проекте Брюссельского заявления формулировки о региональных конфликтах носят весьма общий характер. Не выделяя адресно какой-либо конфликт, в проекте содержится призыв активизировать мирное урегулирование на основании принципов и норм международного права.



По информации радиостанции, проект уже согласован членами ЕС и направлен странам Восточного партнерства. Документ может быть редактирован, однако серьезные изменения не ожидаются, утверждает радиостанция.















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