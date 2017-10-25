Михаил Саакашвили сегодня посетит миграционную службу Украины

25.10.2017 16:52 Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили со своими адвокатами сегодня, 25 октября, посетит миграционную службу Украины, заявил РИА Новости его адвокат Павел Богомазов.



«Сегодня Саакашвили посетит миграционную службу Украины, он будет с адвокатами», - сказал Богомазов. При этом он не уточнил, с какой целью политик посетит миграционное ведомство.



Адвокат ранее подал в миграционную службу заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Генпрокурор Украины Юрий Луценко накануне заявил, что миграционная служба отказала Саакашвили в предоставлении статуса беженца, теперь Киев имеет право экстрадировать или депортировать его из страны.



Саакашвили в свою очередь заявил, что эта информация не соответствует действительности. По словам политика, миграционная служба прислала ему письмо, в котором указала, что для получения статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите, нужно лично явиться в миграционное ведомство.















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