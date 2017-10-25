Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Михаил Саакашвили сегодня посетит миграционную службу Украины


25.10.2017   16:52
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили со своими адвокатами сегодня, 25 октября, посетит миграционную службу Украины, заявил РИА Новости его адвокат Павел Богомазов.

«Сегодня Саакашвили посетит миграционную службу Украины, он будет с адвокатами», - сказал Богомазов. При этом он не уточнил, с какой целью политик посетит миграционное ведомство.

Адвокат ранее подал в миграционную службу заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Генпрокурор Украины Юрий Луценко накануне заявил, что миграционная служба отказала Саакашвили в предоставлении статуса беженца, теперь Киев имеет право экстрадировать или депортировать его из страны.

Саакашвили в свою очередь заявил, что эта информация не соответствует действительности. По словам политика, миграционная служба прислала ему письмо, в котором указала, что для получения статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите, нужно лично явиться в миграционное ведомство.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Национальный банк Грузии сохранил ставку рефинансирования на уровне 7%
Всемирный банк увеличил прогноз экономического роста Грузии
Глава НБГ прокомментировал падение курса национальной валюты Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Что ожидает жителей Гали?
В Абхазии задержали 15 выходцев из Африки и Ближнего Востока
Руководство Абхазии обвинили в притеснении традиционных мусульман
В Абхазии решили выявить наркорманов в структурах марионеточного режима
Экс-глава абхазского «Нацбанка» «надул» Владимира Этуша на 28 млн рублей
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Ингушетии депутаты выступают за увеличение прожиточного минимума
ЦБ Грузии сохранил ставку рефинансирования на уровне 7%
В Дагестане адвокат заявил о преследовании со стороны правоохранителей
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна