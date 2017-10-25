Осужденных в аннексированном Крыму Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова передали Турции

25.10.2017 17:12 Лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, передали Турции, сообщила Крым.Реалии первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.



Ранее об этом сообщил народный депутат Украины, национальный лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.



«Это стало возможно благодаря поддержке всех, кто неравнодушен к жизни политзаключенных, кто не равнодушен к крымским татарам. Естественно, была проведена огромная юридическая, дипломатическая, политическая работа, усилия Мустафы Джемилева и Реджепа Тайипа Эрдогана», – сказал Крым.Реалии адвокат Николай Полозов.



По его информации, все обвинения с Чийгоза и Умерова сняты.



Крым.Реалии уточняют подробности происходящего.



По неофициальной информации, договоренность о передаче Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова была достигнута во время последней встречи президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина.



По состоянию на 13.30, Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова посадили на самолет рейсом «Симферополь – Анапа», который должен позднее вылететь в Анкару. Лидеры национального движения крымских татар должны прибыть в Анкару в среду 25 октября. Позднее они могут вылететь в Киев.



Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения. Также ему запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. При этом прокурор просил для Умерова условное лишение свободы на 3 года и 6 месяцев с испытательным сроком на три года и запретом на три года заниматься публичной и преподавательской деятельностью. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.



Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма приговорил к 8 годам колонии одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Сам Чийгоз слушал приговор в СИЗО Симферополя по видеосвязи.



Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.



«Дело Чийгоза» российский суд рассматривал в рамках «дела 26 февраля»после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

