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Саакашвили получил из АП документы о лишении его гражданства


25.10.2017   17:52
Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявляет, что получил документы от администрации президента Украины о лишении его гражданства, он планирует обжаловать это в суде.

"Я иду в суд сегодня или завтра. Наконец-то мы получили документы от администрации президента по гражданству. И мы будем обжаловать лишение меня гражданства", - сообщил он у здания Государственной миграционной службы Украины в среду в Киеве.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в среду М.Саакашвили прибыл в Государственную миграционную службу Украины с тем, чтобы подать жалобу на ответ, полученный от Львовского управления Госмиграционной службы, куда ранее политик обращался с просьбой предоставить ему статус лица, которое нуждается в дополнительной защите.

В ответе, полученном от львовской миграционной службы, сказано, что по данному вопросу М.Саакашвили необходимо обратиться лично в территориальный орган ГМС по месту пребывания.

Вместе с тем в команде М.Саакашвили отметили, что полученный ответ политик намерен обжаловать в суде. Кроме того, М.Саакашвили в четверг, 26 октября, обратиться в Госмиграционную службу для получения статуса лица, которое нуждается в дополнительной защите.






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