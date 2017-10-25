Хухашвили считает серьезной ошибкой намерения Элисашвили создать политическую партию

25.10.2017 18:01 Я скептически отношусь к Алеко Элисашвили, как к системному политику - заявил эксперт Гия Хухашвили "Интерпрессньюс", комментируя вопрос о возможном создании партии Александром Элисашвили.



"Я понимаю логику его выбора, но скептически отношусь к нему, как к системному политику. Партийное строительство, и долгосрочный политический процесс связан с очень многими такими темами и свойствами, которых на данном этапе у Элисашвили нет. Он искренний, у него горячее сердце, и в ситуации, когда вся политическая элита была в глубоком кризисе, его победа была вполне закономерной и логичной. Если это породило в нем иллюзию, что он может сделать системную политическую карьеру, это на данном этапе будет серьезной ошибкой с его стороны, и я скептически отношусь к нему, как к партийному организатору. Окружение, вероятно, убеждает его, что он самый красивый и замечательный, но лучше не впадать в иллюзию, чтобы не произошло так, как нам часто приходилось видеть погасшую восходящую звезду"- заявил Хухашвили.



По словам эксперта, существующая партийная элита находится в глубоком кризисе, и спроса на них на политическом рынке просто нет.



"Политика не лотерея, чтобы еще раз попытаться и когда-нибудь попасть в точку. Существующая политическая элита в глазах общества компрометирована. На этом фоне пришел Алеко Элисашвили. Он появился на фоне тотально дискредитированной элиты, и его успех явствует о банкротстве политической элиты. Из этой политической элиты, у единственного Георгия Вашадзе может быть политическая перспектива. "Национальное движение" разделилось, это закрытая система, и ни у одной его части нет перспективы роста. Бокерия и Саакашвили сидят на одной скамье подсудимых. "Европейская Грузия" не добилась результата, большая их часть осталась с "Национальным движением", а меньше перешли к "Европейской Грузии"- заявил Хухашвили.



На его взгляд, обществу необходим третий выбор, а этого выбора в существующей политической элите не видно.



"Эта элита обременена компроматами, дискредитирована, и избиратель не видит выбора. Касательно президента, насколько он может быть третьим выбором, у президента есть теоретический шанс, но мне кажется, что президент непоследователен. Непонятно и смутно, чего он вообще хочет. Я не увидел в нем системного политика, у которого есть политические планы на будущее. Он непоследовательный. В последние недели он сделал взаимоисключающие и непоследовательные шаги. Он первым делом должен разобраться в самом себе, чего он хочет. Думаю, он сам этого не знает, и я тем более ничего об этом не могу сказать"- заявил Гия Хухашвили.

















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