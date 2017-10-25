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2017-2018 годы исторические для Грузии, Турции и Азербайджана - посол


25.10.2017   18:27
В 2017-2018 годы в регионе заканчивается осуществление значительных экономических проектов - заявил посол Турции в Грузии Зеки Левент Гумрукчу. В интервью "Первому каналу" посол говорил о железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс, и расширении проекта южнокавказского газопровода.

"30 октября по магистрали Баку-Тбилиси-Карс пройдет первый поезд, но регулярное грузовое и пассажирское сообщение начнется в 2018 году. Кроме того, в первой половине будущего года, в марте или апреле, Турция в рамках нового проекта получит природный газ из Азербайджана через Грузию. На первом этапе можно будет получить 6 миллиардов кубических метров природного газа в год. Когда закончится строительство транс-анатолийского и транс-адриатического трубопровода этот объем достигнет 16 миллиардов"- отметил Зеки Левент Гумрукчу.

По заявлению посла, через годы историки будут говорить о значении этих экономических проектов, и будут вспоминать 2017-2018 годы.

"В 90-е годы, когда начался разговор об осуществлении проектов нефтепроводов и газопроводов, многие не верили в это. Я помню даже шутки на эту тему. Мы построили Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзерум. А сейчас наша дружба, и стратегическое партнерство поднимается на такой уровень, что принесет пользу и нам, и всему миру"- заявил посол Турции "Первому каналу".







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