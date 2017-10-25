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Сакварелидзе: беспартийность Элисашвили была притягательной для многих


25.10.2017   18:29
Грузинский эксперт Рамаз Сакварелидзе считает, что независимому кандидату в мэры Тбилиси Алеко Элисашвили удалось выйти на второе место по итогам местных выборов благодаря его беспартийности и любви к столице Грузии

"С одной стороны, беспартийность Элисашвили была притягательной для многих. А с другой – Элисашвили известен в Тбилиси своей любовью к городу, своим знанием этого города, старых районов и достопримечательностей. И его отношение к городу, его беспартийность как раз были теми факторами, которые позволили ему перешагнуть через "Национальное движение", — сказал Сакварелидзе Sputnik Грузия.

Граждане Грузии 21 октября выбирали 64 мэров городов и районов, а также депутатов 64 сакребуло (муниципальные законодательные органы).

Согласно предварительным данным ЦИК Грузии, уверенную победу на выборах мэра Тбилиси одержал представитель правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия" Каха Каладзе.

С большим отрывом, но все же на втором месте оказался Элисашвили, опередив кандидата от бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Заала Удумашвили.






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