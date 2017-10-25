Европарламент поддержал изменение правил пользования безвизовым режимом в Шенгенской зоне

25.10.2017 19:47



«Правила въезда в Шенгенскую зону срочно нуждаются в обновлении из-за проблем в сфере безопасности, а также увеличения потока путешественников в последние годы», - заявили в Европарламенте.



Напомним, что комитет по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам (LIBE) 19 октября поддержал проект новых регуляций, согласно которому, гражданам третьих стран для безвизового передвижения в Шенгенской зоне, возможно, придется проходить авторизацию.



Европейская пассажирская информация и система авторизации (



Предположительно, данные регуляции будут задействованы с 2020 года.



Европарламент поддержал введение авторизации для граждан третьих стран при въезде в Шенгенскую зону. Решение поддержали 477 евродепутатов, 139 парламентариев были против, еще 50 воздержались.«Правила въезда в Шенгенскую зону срочно нуждаются в обновлении из-за проблем в сфере безопасности, а также увеличения потока путешественников в последние годы», - заявили в Европарламенте.Напомним, что комитет по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам (LIBE) 19 октября поддержал проект новых регуляций, согласно которому, гражданам третьих стран для безвизового передвижения в Шенгенской зоне, возможно, придется проходить авторизацию.Европейская пассажирская информация и система авторизации ( ETIAS ) включает регистрацию на специально созданной веб-странице, заполнение персональных данных, в том числе загрузку документации, подтверждающей учебу и работу, и оплату стоимости аппликации - 10 евро. Аппликант получит подтверждение или отказ в связи с въездом в Шенгенскую зону максимум через 72 часа. Кроме того, авторизация будет действовать в течение 3 лет. Молодые люди до 18 лет, граждане старше 60 лет, студенты и исследователи освобождаются уплаты за аппликацию.Предположительно, данные регуляции будут задействованы с 2020 года.











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