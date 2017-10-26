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Саакашвили прочтет лекцию в Киевском национальном университете
26.10.2017 00:35
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, лидер украинской партии "Рух нових сил", прочтет лекцию в Киевском национальном университете. Об этом он сообщил у себя на странице в Фейсбук.
Как отметил Михеил Саакашвили, «прочитать лекцию для абитуриентов ВУЗа, который заканчивал сам - лестно и даже волнительно».
«Рад сообщить, что администрация Киевского Национального Университета одобрительно отнеслась к моей инициативе прочитать лекцию для студентов ВУЗа.
Встреча состоится уже в эту пятницу, в 12:30, в зале ученого совета Института международных отношений.
Это не первый мой опыт чтения лекций для студентов, но признаюсь честно, прочитать лекцию для абитуриентов ВУЗа, который заканчивал сам - лестно и даже волнительно.
Господа студенты, с нетерпением жду пятницы, приходите, будет интересно!
P.S.
Это приглашение не только для студентов специальности политология, я хоть и политик, но говорить мы будем совсем не об этом. Я хочу поговорить с вами о будущем, о будущем Украины и о будущем каждого из нас. И что более важно, я хочу услышать, каким это будущее видите Вы!
С нетерпением жду встречи, скоро увидимся!», пишет Саакашвили
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