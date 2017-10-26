Маргвелашвили: Мы остались такими же, какими были при «Национальном движении»

26.10.2017 10:54 Эта Конституция в процессе своего создания написана «Грузинской мечтой», принята «Грузинской мечтой», но она – нашего государства, наше государство стоит на уважении к этому документу, - об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил в эфире телекомпании «Маэстро».



По его словам, страна не смогла получить лучший закон, и «мы остались такими же, какими были при «Национальном движении».



«В процессе исполнения моих конституционных обязанностей, я был верен той Конституции, которая не была принята ни мной, ни близкой мне политической группой, но главное, это написанный закон, которому мы подчиняемся. Соответственно, мы не смогли принять лучший закон, не смогли сделать шаг вперед, не смогли стать другими. Какими были при «Национальном движении», такими являемся и сегодня – у меня есть сила, и я приму Конституцию, но выше этого государство, выше этого интересы каждого гражданина и, разумеется, я отодвинул назад мои личные и политические амбиции. Получил много и критики, и оскорблений, но другого шага сделать не смог бы, не только как президент, но и как гражданин этой страны», заявил Георгий Маргвелашвили.















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