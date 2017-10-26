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Более 300 граждан Грузии вернулись из Греции на род


26.10.2017   10:58
За последние 15 месяцев примерно две тысячи мигрантов, которые временно поселились в Греции, добровольно вернулись на родину. В их числе – более 300 граждан Грузии. По возращении в свои страны репатрианты получают помощь от Международной организации по миграции (МОМ).

В период с июня 2016 года по сентября 2017 года МОМ способствовала возращению из Греции на родину 2084 мигрантов и активно подключилась к их реинтеграции в местные общины.
МОМ выдает репатриантам по 1500 евро на обустройство, организацию малого бизнеса или получение образования.


В рамках проекта МОМ такую помощь получили 1184 граждан Пакистана, 342 гражданина Грузии и 173 жителя Ирака. Все они временно проживали в качестве мигрантов в Греции.






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