В Таллинне утвердили решение Форума ВП, исправив тезисы о росЗМИ

26.10.2017 12:32 На Форуме гражданского общества Восточного партнерства одобрили резолюцию, отдельные положения которой вызвали протесты делегатов в среду.



Об этом сообщает из Таллинна корреспондент "Европейской правды".



Как сообщалось, в проекте документа в последний момент нашли тезисы, категорически неприемлемые для украинской и грузинской делегации, в том числе - о поддержке "независимых российских СМИ" и об их "присутствии в информационном пространстве" стран-партнеров.



После ряда переговоров была достигнута договоренность о том, что эта норма не будет распространяться на Украину и Грузию.



В документе упоминаются проблемы, с которыми сталкиваются общественные активисты различных стран-членов ВсП. "В Украине антикоррупционные активисты сталкиваются с административными препятствиями для своей работы, угрозами и даже физическим насилием, является распространенным чувство безнаказанности в отношении действий, направленных против представителей гражданского общества", - отмечает резолюция.



Документ призывает ЕС принять многоскоростной подход к функционированию ВсП, предоставив новые возможности для стран, подписавших Соглашение об ассоциации.



"Двери к членству в Евросоюзе должны оставаться открытыми для стран-партнеров, которые демонстрируют стойкую приверженность обязательствам и принципам, определенным Договором о Европейском союзе", - говорится, в частности в декларации.



Также документ содержит ряд рекомендаций для ЕС и правительств стран-партнеров в различных сферах. Европейская правда публикует проект одобренного документа (без учета украинского правки).

Напомним, страны-члены Евросоюза пришли к компромиссу относительно того, как будет сформулировано упоминание о "европейских стремлениях" Украины, Молдовы и Грузии в декларации саммита Восточного партнерства.















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