Ярослав Качиньски может вновь возглавить правительство Польши

26.10.2017 12:56 В случае смены правительства в Польше наиболее вероятным является возвращение на должность премьер-министра лидера правлящей партии "Право и Справедливость" Ярослава Качиньского. Об этом, ссылаясь на источники в руководстве "Права и Справедливость", пишет Gazeta Wyborca.



Источники оценивают вероятность того, что Качиньский вновь станет главой правительства, в 75%. При этом газета цитирует данные опросов, щза которым уровень поддержки действующего премьера Шидло составляет 58%.



Также, по данным издания, уже решенным вопросом является отставка министра иностранных дел Витольда Ващиковского.



Напомним, два дня назад премьер-министр Польши Шидло заявила, что за несколько дней объявит об изменениях в составе польского правительства.



"Никто из нас не привязан к табурета ... У всех нас есть свои роли, и мы знаем, что делать. Если обстоятельства меняются, тогда тактика также адаптируется к этому", - отметила польский премьер.

Комментируя возможность своей отставки, Шидло подчеркнула, что впервые слухи об этом появились через 100 дней работы правительства, и потом регулярно появлялись в прессе. Она уточнила, что такие слухи "не служат ни Польше, ни правительства, ни министрам, выполняющим свою работу".



Сам Ярослав Качиньский был премьер-министром Польши в 2006-2007 годах. В это время президентом Польши был его брат-близнец Лех Качиньский.



Сейчас Ярослав Качиньский является президентом правящей партии "Право и Справедливость" и депутатом Сейма. Однако, неофициально он считается самым влиятельным человеком Польши.















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