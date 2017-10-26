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Ярослав Качиньски может вновь возглавить правительство Польши
26.10.2017 12:56
В случае смены правительства в Польше наиболее вероятным является возвращение на должность премьер-министра лидера правлящей партии "Право и Справедливость" Ярослава Качиньского. Об этом, ссылаясь на источники в руководстве "Права и Справедливость", пишет Gazeta Wyborca.
Источники оценивают вероятность того, что Качиньский вновь станет главой правительства, в 75%. При этом газета цитирует данные опросов, щза которым уровень поддержки действующего премьера Шидло составляет 58%.
Также, по данным издания, уже решенным вопросом является отставка министра иностранных дел Витольда Ващиковского.
Напомним, два дня назад премьер-министр Польши Шидло заявила, что за несколько дней объявит об изменениях в составе польского правительства.
"Никто из нас не привязан к табурета ... У всех нас есть свои роли, и мы знаем, что делать. Если обстоятельства меняются, тогда тактика также адаптируется к этому", - отметила польский премьер.
Комментируя возможность своей отставки, Шидло подчеркнула, что впервые слухи об этом появились через 100 дней работы правительства, и потом регулярно появлялись в прессе. Она уточнила, что такие слухи "не служат ни Польше, ни правительства, ни министрам, выполняющим свою работу".
Сам Ярослав Качиньский был премьер-министром Польши в 2006-2007 годах. В это время президентом Польши был его брат-близнец Лех Качиньский.
Сейчас Ярослав Качиньский является президентом правящей партии "Право и Справедливость" и депутатом Сейма. Однако, неофициально он считается самым влиятельным человеком Польши.
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