Кабмин Украины предложил разрешить полиции штрафовать за ношение георгиевской ленты

26.10.2017 13:47 Кабинет министров Украины предложил Верховной раде уполномочить представителей Национальной полиции штрафовать за ношение или демонстрацию георгиевской ленты, а районные и городские суды рассматривать дела о повторном правонарушении.



Соответствующий законопроект был одобрен на заседании правительства в среду. Премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное решение среди принятых правительством на заседании без обсуждения.



Законопроект предусматривает, что протоколы об административном нарушении в случае публичного использования, демонстрации или ношения георгиевской ленты или ее изображения составляет Национальная полиция, которая и рассматривает данные дела. При повторном ношении георгиевской ленты в течение года эти дела рассматривают районные и городские суды.



В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в мае Рада запретила изготовление и публичную демонстрацию георгиевской (гвардейской) ленточки и ввела за это административную ответственность. Однако в документе не указывается, какие органы должны рассматривать дела о данных правонарушениях и составлять административные протоколы, что не позволяло применять данные нормы.



Как сообщалось, согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленточки или ее изображения влечет за собой штрафа в размере от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 грн) с конфискацией ленточки или предметов, которые содержат ее изображение.



Если эти действия осуществлены повторно в течение года после привлечения к административной ответственности, то они влекут за собой наложение штрафа в размере от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток.















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