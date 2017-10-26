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Вместо того чтобы перекрыть кислород врагам, наши правоохранители ищут 20 мифических грузин - Саакашвили


26.10.2017   14:09
Вместо того чтобы перекрыть кислород врагам, наши правоохранители ищут 20 мифических грузин, - тако прокомментировал экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили произошедший вчера в Киеве теракт, в результате чего погибли два человека и ранен депутат Верховной Рады Мосийчук.

Экс-президент Грузии заявил, что среди пострадавших - его однокурсник и очень давний друг Виталий Бала.

«Очень плохая история. Крайне трагично, что погиб человек. Среди раненых Виталий Бала, мой однокурсник и очень давний друг. Тот случай, когда могу согласиться даже с Геращенко, что это вполне могут быть российские спецслужбы. Но это означает, что российские спецслужбы снова и снова взрывают украинцев!

Вопрос в том, почему они уже в который раз могут безнаказанно действовать в Киеве, почему СБУ и другие службы занимаются всем чем угодно, кошмарят бизнес и оппозицию, но очень неэффективны в защите граждан от настоящего врага.

Мы сами позволяем им это делать. Вместо того чтобы перекрыть кислород врагам, наши правоохранители ищут 20 мифических грузин.

Защищайте украинцев и Украину!»,- пишет экс-президент в Фейсбук.






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