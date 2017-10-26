Президент: Я испугался мин, которые бы я заложил в нашу государственность

26.10.2017 15:04 В неподписании конституции я видел угрозы, которых не было видно до сих пор как внутри страны, так и за ее пределами - заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили в прямом эфире "Маэстро".



По словам президента, для любой деструктивной группы внутри страны, которой бы пришли в голову какие-либо беспорядки, не подписание конституции было бы политическим мессиджем, что в этой стране не существует главного документа стабильности.



"Было бы естественно, чтобы на фоне такой борьбы и стольких оскорблений я не подписал конституцию. Я бы показался принципиальным, даже сильным, но здесь была одна грань: одно дело это политический процесс, которому ты следуешь, и другое - государственные интересы. Между подписанием и неподписанием конституции, исходя из громадного веса и значения этого документа, есть следующая грань- конституция является главным документом включения каждого гражданина в законность, поэтому этот документ начинается так: "Мы, граждане Грузии". То есть мы, граждане, посредством этой конституции говорим, что мы повинуемся закону. Это самый общий и важный документ. Если мы подчиняемся закону, соответственно, не подписание конституции самой легитимной персоной было бы идентично тому, чтобы сказать, дескать, благочестивые граждане, я не даю легитимацию этой конституции, соответственно, каждому из вас решать, хотите, подчиняйтесь закону, хотите не подчиняйтесь. Это и есть та большая разница, что заложена в данном подписании.



Я видел в этом те угрозы, которые до сих пор не появлялись как внутри страны, так и за ее пределами. Тот отрицательный имидж за пределами страны, который мог сложиться о Грузии, что Грузия не состоялась как демократия, не смогла полноценно принять даже главный документ, и что самая легитимная фигура в Грузии не подписала самый главный документ. Эти голоса не раздавались, и не раздаются, но они бы действительно раздались. Для любой деструктивной группы внутри страны, которой бы пришли в голову какие-нибудь беспорядки, выйти за рамки какого-либо рода закона, не подписание конституции было бы политическим мессиджем к тому, что в стране не существует главный документ стабильности. Я отложил в сторону эту политическую борьбу, чтобы не создавать стране проблему, иного выхода как у гражданина Грузии, у меня не было. Между тем, как для политика это было бы очень комфортно, я бы сказал, что начал борьбу десять месяцев назад, был один, закончил наложением вето, и не подписал, но я испугался тех мин, которые я бы заложил в нашу государственность"- заявил президент Маргвелашвили.

















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